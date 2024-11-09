Burdur'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'un Bucak içesinde çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Burdur'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
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Burdur'un Bucak ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (25) idaresindeki 32 HV 864 otomobil, Alper G'nin (23) kullandığı 07 AGN 307 plakalı çimento tankeriyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDT 469 plakalı otomobile çarpan çimento tankeri, Abidin Ünder'in (47) kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine düşüp sürüklenerek şarampole devrildi.

Burdur'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Abidin Ünder ile yanındaki Arslan Ünder'in (67) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, aynı araçta bulunan Zeynep Alkış (37) ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Burdur'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet K, İbrahim U. ve Alper G. ile Yeliz Y. (40) ve Hasan Ali E. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Burdur'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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