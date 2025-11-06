Burdur’da kazı yapılan alanda korkunç manzara! İnsan kemikleri ortaya çıktı

Burdur’un Karasenir Mahallesi’nde belediye ekiplerinin istinat duvarı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgenin eski bir mezarlık olduğu belirlenirken, kemikler yapılan incelemenin ardından tekrar toprağa gömüldü.

Burdur’un Karasenir Mahallesi’nde belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen parçalar tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bölgenin geçmişte mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kemikler kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

Mahalle sakinleri, bölgenin eskiden mezarlık olduğunu bildiklerini belirterek, kemikleri gördüklerinde yetkililere haber verdiklerini söyledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

insan kemikleri burdur
