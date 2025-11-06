2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim zam oranını açıkladı

2026 yılı için emekli maaşı hesaplamaları başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon farkı ve refah payı birlikte değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşının 19 bin 250 TL’ye yaklaşacağını söyledi.

2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim zam oranını açıkladı
2026 yılı emekli zammı hesaplamaları başladı. Uzmanlara göre, enflasyon farkı ve refah payı birlikte değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için yeni rakam belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un açıkladığı tablo, milyonlarca emeklinin gelirinde ciddi bir artış yaşanacağını gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026'da ne kadar zam alacağını 5 Ocak 2026 tarihinde öğrenecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli zammı öncesi, dört aylık enflasyon farkı da belli oldu. Kasım ve Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranı kesinleşecek.

Erdursun, katıldığı bir yayında yaptığı değerlendirmede, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 33’e yaklaşırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranı yüzde 13,98’e, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 20,49’a ulaşır.” ifadelerini kullandı.

Şu anda en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, “2026’da en düşük emekli aylığı 19 bin 250 TL’ye çok yakın olacak. Yaklaşık yüzde 13,98 oranında bir artış bekliyoruz.” dedi.

Emekliler, maaş artışlarını 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK’in enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte öğrenecek.

