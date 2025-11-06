Hatay Yayladağı’nda zeytin üretimi yüzde 50 düştü: Üretici destek bekliyor

Zeytin de kuraklığa kurban gitti. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üretim yer yer yüzde ellilere kadar düştü. Bazı ağaçlar zeytin bile tutmadı. Üretici destek çağrısı yaptı.

Zeytin de kuraklığa kurban gitti. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde üretim yer yer yüzde 50’ye kadar geriledi. Bazı ağaçlar bu yıl zeytin bile tutmadı. Üretici, yüksek maliyetler karşısında destek talep ediyor.

Üretici ve mevsimlik işçiler zeytin bahçelerinde zorlu bir hasat sezonu geçiriyor. Sıcak geçen yaz ayları nedeniyle rekolte büyük oranda azaldı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesi 15 yıllık zeytin üretimi geçmişiyle biliniyor. Dağlık yapısı nedeniyle bölgenin zeytinyağı kalitesi yüksek olmasına rağmen, bu yıl kuraklık verimi düşürdü.

Ağaçlar yeterince su bulamayınca ürün beklenenin altında kaldı. Yağ fiyatları da üreticiyi memnun etmedi. Gübre ve ilaç maliyetlerinin artması çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Üreticiler, hem girdi maliyetlerini düşürmek hem de pazarda güç kazanmak için kooperatif kurma hazırlıklarına başladı.

