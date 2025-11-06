Gebze’de çöken binayla ilgili yeni açıklama: Zemin etkisi tespit edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de bir binanın çökmesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yıkımın zemin kaynaklı olduğunu belirtti.

Bölgedeki çalışmaları değerlendiren Bulut, “Binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş. Yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı adli süreç devam ediyor. Bu adli süreçle beraber idari süreçte başlatılmış durumda” dedi.

Bakan Yardımcısı Bulut, tedbiren boşaltılan 21 bina için karot alma işlemlerinin başladığını belirterek, yapıların riskli çıkması durumunda bölgenin dönüşüme gireceğini ifade etti.

300 METRELİK YARI ÇAPTA AYRINTILI TESPİTLER

Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da talimatıyla 300 metrelik yarıçapta zemin ve yapı incelemelerinin yürütüldüğünü söyledi. TÜBİTAK ve üniversitelerden uzman ekiplerin çalışmalara katıldığını aktardı.

RİSKLİ ÇIKARSA DÖNÜŞÜME ALINACAK

Bakan Yardımcısı Bulut, karot alma işlemlerinin bir hafta içinde tamamlanacağını belirterek, “Bu binalar eğer riskli çıkacak olursa bunların dönüşüme tutulması gerekiyor. Riskli çıkmaması durumunda vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkarsa hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütüp tamamlayacağız” dedi.