Deprem oldu! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerine göre sarsıntı, 39.2083 kuzey enlemi ve 28.1647 doğu boylamında kaydedildi.