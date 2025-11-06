Deprem oldu! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 9,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Deprem oldu! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerine göre sarsıntı, 39.2083 kuzey enlemi ve 28.1647 doğu boylamında kaydedildi.

Gebze’de çöken binayla ilgili yeni açıklama: Zemin etkisi tespit edildiGebze’de çöken binayla ilgili yeni açıklama: Zemin etkisi tespit edildiYurt
Meteoroloji uyardı! 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyorMeteoroloji uyardı! 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyorYurt
İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazetecilere yurt dışı çıkış yasağı getirildiİBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazetecilere yurt dışı çıkış yasağı getirildiGündem
deprem deprem oldu
Günün Manşetleri
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
“TSK kadrolarında görev almaları söz konusu değildir”
“İstanbul Senin” soruşturmasında yeni gelişme!
11 aylık takibin ardından silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
Çok Okunanlar
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali! Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali!
7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor
Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada? Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada?
Meteoroloji saat vererek uyardı! Meteoroloji saat vererek uyardı!