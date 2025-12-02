Burdur’da mermer fabrikasında yangın!

Bucak Organize Sanayi Sitesindeki bir mermer fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çatıda başlayan alevler kısa sürede kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar oluştu.

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 17.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Sitesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında fabrikanın çatısında maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

burdur fabrika yangını
