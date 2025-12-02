Burdur’da mermer fabrikasında yangın!

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 17.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Sitesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında fabrikanın çatısında maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.