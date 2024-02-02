Bursa Belenoluk'ta mera alanları tehlike altında

Bursa Belenoluk'ta köylülerin yıllarca hayvancılık faaliyeti yürüttüğü mera alanları tehlike altında. Mera alanlarına güneş enerji paneli kurulmak isteniyor. Geçim kaynağı hayvancılık olan köylüler mücadele başlattı.

Bursa Belenoluk'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler ayakta. Köylülerin yıllardır hayvanlarını otlattıkları mera arazisi, özel bir şirkete güneş paneli için Milli Emlak tarafından kiraya verildi.

Köylüler hayvan otlatacak yer bulamazsa üretime darbe vurulmuş olacak.

Belenoluk'a giden Vatan Partisi Bursa İl Sekreteri MKK Üyesi Rıza Türkmendağ ve Orhaneli İlçe Başkanı Arslan İnceyürek, köylülere destek olacaklarını belirti. Konu yargıya taşınacak.

Hatay'da esnaf kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istiyorHatay'da esnaf kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istiyorYurt
# bursa # güneş enerjisi paneli # milli emlak
Çok Okunanlar
Alev Alatlı hayatını kaybetti
Alev Alatlı hayatını kaybetti
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
Tıra hemzemin geçitte tren çarptı!
Tıra hemzemin geçitte tren çarptı!
Emekliler dikkat! Emekli ikramiyesinde detaylar...
Emekliler dikkat! Emekli ikramiyesinde detaylar...
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
Öne Çıkanlar ABD YEMEN İÇİN ÇİN'E BAŞVURDU | Ulusal Haber ABD YEMEN İÇİN ÇİN'E BAŞVURDU | Ulusal Haber Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat...