Bursa Belenoluk'ta mera alanları tehlike altında
Bursa Belenoluk'ta köylülerin yıllarca hayvancılık faaliyeti yürüttüğü mera alanları tehlike altında. Mera alanlarına güneş enerji paneli kurulmak isteniyor. Geçim kaynağı hayvancılık olan köylüler mücadele başlattı.
Bursa Belenoluk'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler ayakta. Köylülerin yıllardır hayvanlarını otlattıkları mera arazisi, özel bir şirkete güneş paneli için Milli Emlak tarafından kiraya verildi.
Köylüler hayvan otlatacak yer bulamazsa üretime darbe vurulmuş olacak.
Belenoluk'a giden Vatan Partisi Bursa İl Sekreteri MKK Üyesi Rıza Türkmendağ ve Orhaneli İlçe Başkanı Arslan İnceyürek, köylülere destek olacaklarını belirti. Konu yargıya taşınacak.