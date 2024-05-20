Bursa Erguvan Bayramı'na hazır

Erguvanlar çiçek açtı. Bursa’yı Erguvan Bayramı’nın heyecanı sardı.



Kentte, 15’inci yüzyılın başlarından itibaren süre gelen 600 yıllık tarihi gelenek “Erguvan Bayramı” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yıldırım Belediyesi, Osmanlı mirası bu tarihi geleneğe sahip çıkıyor ve renkli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl da dolu dolu etkinlikler planladı.

ETKİNLER 3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

23-24-25 Mayıs tarihlerinde anlamlı birçok etkinlik yapılacak. Sempozyumlar, paneller, konserler düzenlenecek. Etkinlik süresince çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelenecek. Vatandaşlara, tarihi gelenek olan köfteli çorba ve Osmanlı şerbeti ikram edilecek.

Emir Sultan Cami’nin bahçesinde, tarihi el sanatlarından Çini, Naht, Ebru, Husn-i Hat, Tezhip ve Cam üfleme zanaatları üstatlarınca, canlı performanslar ile yeni nesle aktarılacak. Kurulacak stantlarda kadın dernekleri tarafından el emeği ürünler sergilenecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçmişten gelen coşkuyu ve duyguları yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Tüm vatandaşları en köklü geleneklerden olan Erguvan Bayramı’na davet etti.



