Bursa İnegöl’de otomobil tarlaya uçtu: Aynı aileden 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Olay, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde yaşandı. Kazım G. (53) idaresindeki 16 BLG 53 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası tespit edilemeyen bir kamyonetin sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından da yamaçtan tarlaya savruldu.

Kazada sürücü Kazım G. ile yolculardan Abdulsamed G. (24), Emirhan G. (15), Polat Emir G. (24) ve Arzu G. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, Jandarma Komutanlığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay sırasında sıkıştırdığı öne sürülen kamyonetin tespiti için çalışmalar sürüyor.