Bursa'da akılalmaz saldırı: 'Müsaade isteyip' restoranı pompalı tüfekle kurşunladı

Olayın, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, ilk olarak restoranın önünde duran iki kişiye yöneldi. Şahıs, bu kişilere eliyle "çekilin" işareti yaptı.

İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırganın hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganın soğukkanlı tavırları ve iki kişinin ise yaşanan şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

POLİS MASKELİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.