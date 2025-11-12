Bursa'da akılalmaz saldırı: 'Müsaade isteyip' restoranı pompalı tüfekle kurşunladı

Bursa'da bir restoranın önüne gelen maskeli şahıs, kapıda sohbet eden iki kişiden kenara çekilmeleri için "müsaade isteyip", hemen ardından iş yerine art arda ateş açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da akılalmaz saldırı: 'Müsaade isteyip' restoranı pompalı tüfekle kurşunladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Olayın, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, ilk olarak restoranın önünde duran iki kişiye yöneldi. Şahıs, bu kişilere eliyle "çekilin" işareti yaptı.

İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırganın hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganın soğukkanlı tavırları ve iki kişinin ise yaşanan şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

POLİS MASKELİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Ulusal Kanal’a konuştu: “Kaza raporunu beklemeliyiz”Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Ulusal Kanal’a konuştu: “Kaza raporunu beklemeliyiz”Gündem
Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu!Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Altın zirveden döndü! Altın zirveden döndü!
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı
12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu 12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu