Bursa'da dehşet anları: Aile içi şiddet ihbarına giden polisleri pitbull ve şüpheli ısırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis ekipleri beklenmedik bir saldırıya uğradı. Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli H.A. ve pitbull cinsi köpeği, görevli polis memurlarına saldırdı.

ŞİDDET İHBARIYLA BAŞLAYAN MÜDAHALE, SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olayın fitilini, H.A.’nın eşi S.A.’ya yönelik şiddet uyguladığına dair gelen ihbar ateşledi. İhbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, kadını ve çocuğunu koruma altına almak isterken, beklenmedik bir dirençle karşılaştı.

Eve giren polis ekipleri, şüpheli H.A.’nın köpeğiyle birlikte saldırgan tavırlar sergilediğini bildirdi. Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

Pitbull cinsi yasaklı köpeğin bir polis memurunu bacağından ısırdığı, diğer polis memurunun ise gözaltı sırasında H.A. tarafından kolundan ısırıldığı öğrenildi.

Saldırı sonrası yaralanan polis memurları, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada gerekli tedavileri yapılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.