Bursa'da Deprem Mi Oldu? AFAD Neden Açıklamadı?

11 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkez üssünde deprem meydana geldiğine dair sosyal medyadan paylaşım gören vatandaşlar panikledi. AFAD ve Kandilli verilerine bakan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Depreme dair herhangi bir verinin olmamasına rağmen paylaşımların artması kafaları karıştırdı. Sosyal medya kirliliği bir kez daha ortaya çıktı.

Bursa'da Deprem Mi Oldu?

Bursa'da deprem olduğuna dair olan paylaşımlar hakkında AFAD herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sallandıklarını iddia eden kullanıcılar sosyal medyayı karıştırdı. AFAD verilerinde son olarak şu depremler yer aldı;

11-10-2023 13:55:24 37.242 37.051 7 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605979

11-10-2023 13:53:54 38.983 26.942 6.98 ML 1.0 Dikili (İzmir) 605980

11-10-2023 13:52:43 36.27 35.904 6.82 ML 1.4 Arsuz (Hatay) 605978

11-10-2023 13:10:45 37.775 35.613 7.1 ML 1.6 Kozan (Adana) 605977