Bursa'da feci iş kazası! Üzerine suntalar düşen işçinin bacakları kırıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında, üzerine suntalar devrilen işçi ağır yaralandı. 48 yaşındaki işçinin bacaklarının kırıldığı öğrenildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli işçi Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada dengesini kaybeden suntaların altında kaldı.
Kazanın ardından işçinin yardımına çalışma arkadaşları koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Bacaklarının kırıldığı belirlenen işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı