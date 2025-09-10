Denizli’de kayıp olarak aranıyordu: Cesedi 15 yıl sonra bulundu

Denizli’de 2009 yılında kaybolan bir kadının akıbeti, 15 yıl sonra aydınlatıldı. Aydın’ın Buharkent ilçesinde aynı yıl bulunan kimliği belirsiz cesedin, kayıp olarak aranan S.U.’ya ait olduğu jandarma tarafından yapılan DNA incelemesiyle belirlendi.

Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre olay, 11 Aralık 2009’da Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı Mahallesi’nde yaşandı. O tarihte bölgede bulunan bir kimliği belirsiz ceset, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara rağmen kimliklendirilmedi. Yıllarca faili meçhul olarak kalan olay, yeniden ele alınan dosya sayesinde çözüldü.

Aradan geçen 15 yılın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın aydınlatılması için yeniden çalışma başlattı. Dosyadaki deliller ve kayıp başvuruları detaylıca incelendi. Yapılan kapsamlı analiz ve araştırma sonucunda, cesedin Denizli’nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009’da kayıp başvurusu yapılan S.U. (46) isimli kadına ait olduğu ortaya çıktı.

DNA ÖRNEĞİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında S.U.’nun yakınlarından alınan DNA örneği, ceset üzerinde yapılan incelemelerle karşılaştırıldı. Analiz sonucunda kimlik kesin olarak tespit edildi. Kadının intihar ettiği belirlendi ve 15 yıldır gizemini koruyan olay çözüme kavuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

denizli
