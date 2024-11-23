Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ahmet Türker Çevre Yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ahmed M. yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobil, 31 yaşındaki Serhat A. idaresindeki 16 FU 652 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Ahmed M'nin kullandığı araç, refüje çıkıp elektrik direğine vurarak durabildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Eren C. ve Ayşegül S. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı