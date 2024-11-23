Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ahmet Türker Çevre Yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ahmed M. yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobil, 31 yaşındaki Serhat A. idaresindeki 16 FU 652 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Ahmed M'nin kullandığı araç, refüje çıkıp elektrik direğine vurarak durabildi.

Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı - Resim : 1

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Eren C. ve Ayşegül S. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı - Resim : 2

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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