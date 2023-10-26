Bursa'da Kentsel Dönüşümde 8. Etap Tamamlandı

Bursa Osmangazi'da Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesinin 8. etabı tamamlandı. 200 bin kişilik yeni bir şehir inşa edildi.

Bursa'da Kentsel Dönüşümde 8. Etap Tamamlandı
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Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde riskli alanda hayata geçirilen 8. etaptaki çalışmalar da tamamlandı.

2009 yılından beri devam eden çalışmalarla birlikte Bursa'da 200 bin kişilik güvenli bir şehir doğdu.

Bölgede altyapı çalışmalarıyla birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı inşa edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir yandan aski Bursa’yı korurken, diğer yandan modern şehri inşa ettiklerini belirtti.

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