Bursa'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa - İzmir kara yolunda tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.
Bursa'da korkunç kaza— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 15, 2023
• 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Anadolu AjansıBilecik'te orman yangını Adana'da deprem Togg'a arkadan çarptılar! Denizlerde av yasağı başlıyor