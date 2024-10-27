Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı

Bursa'da silahlı saldırı meydana geldi. Olayın yaşandığı yer Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu.

Edinilen bilgiye göre, İsmail S. husumetli olduğu Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.