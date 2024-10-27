Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı

Bursa'da, şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı
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Bursa'da silahlı saldırı meydana geldi. Olayın yaşandığı yer Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu.

Edinilen bilgiye göre, İsmail S. husumetli olduğu Hüseyin B'ye otobüs terminali giriş kapısı yakınında tüfekle ateş etti.

Bursa'da otobüs terminalinde silahlı saldırı - Resim : 1

Bacağından yaralanan Hüseyin B. ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlı İsmail S. ise polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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