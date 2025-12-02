Bursa'da şaşkına çeviren olay: 1.2 milyonluk 'taşınabilir ev' çalındı!

Bursa'nın Mudanya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eğerce Mahallesi'nde, M.E. isimli vatandaşa ait olan, günümüzün popüler konaklama trendi haline gelen tek katlı taşınabilir ev (tiny house) çalındı.

Piyasa değeri tam "1 milyon 200 bin lira" olarak tespit edilen bu lüks yapının yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, derhal jandarma birimlerine kayıp ihbarında bulundu.

8 FARKLI MAHALLEDE KAMERALAR İNCELENDİ

Olayın bildirilmesinin hemen ardından, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hızla olay mahalline intikal etti. Ekipler, hırsızlık vakasını aydınlatmak amacıyla geniş kapsamlı bir teknik takip başlattı. Soruşturma kapsamında, Eğerce ve çevresindeki 8 farklı mahalledeki güvenlik kameraları titizlikle incelenerek, evin hangi istikamete ve kim tarafından götürüldüğü araştırıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik kayıtları üzerindeki yoğun çalışması meyvelerini verdi ve taşınabilir evi çaldığı belirlenen kişinin K.E. olduğu tespit edildi. Elde edilen bu kritik bilginin ardından, şüpheliyi yakalamak için hızla bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde, K.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, mobil yapıyı herhangi bir hasar veya eksik olmaksızın, olayda mağdur olan sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.