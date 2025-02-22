Bursa'da sokakta silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Zülfikar Ş. evinden çıkarak markete gitmek üzere yola koyulduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Zülfikar Ş.'yi sokakta hedef alarak ateş etti.

Saldırı sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zülfikar Ş., bacağından yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından güvenlik kameralarını incelemeye ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya başlayan polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.