Bursa'da Zafer Bayramı’nda ulaşım ücretsiz

Bursa’da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Bursa'da Zafer Bayramı’nda ulaşım ücretsiz
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Çarşamba günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan y yararlanmak için de vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekirken, uygulama Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak.

BURSA'DA ZAFER BAYRAMI’NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.

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