Büyük İkramiye 400 Milyon Lira! Büyük İkramiye Nasıl Dağıtılacak?

Yılbaşının en merak edileni milli piyangonun büyük ikramiye çekilişi. Bu sene şanslısına 400 milyon kazandıracak. Peki büyük ikramiye nasıl verilecek? Bilet satışları ne durumda? İzmir Milli Piyangocular Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak bu sorularımıza yanıt verdi.

Editör: Ufuk Akkaya
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Milli Piyango’da büyük ikramiye 400 milyon lira. Bilet satışları rekora koşuyor.

İzmir Milli Piyangocular Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Büyük ikramiye çeyreğe çıksa da 400 milyon lira satılan biletlere pay edilecek" dedi.

Büyük ikramiyenin dağıtımında yapılan değişiklik vatandaşın hedefini büyüttü.

Çakmak, Milli Piyango’nun Sahibi Sisal’le de aralarının iyi olduğunu belirtti, "Şirketle şu anda istişare halinde çalışıyoruz ve başarılıyız. Bilet satışı da tarihinin en büyük satışlarından biri gerçekleşti." dedi.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık günü saat 18.30'da başlayacak.

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