Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti
İstanbul, Çağlayan'da bulunan Adliyede bir kişi, 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.
Adliyede Z.K. isimli bir kişi 6'ncı kattan atlayarak intihar etti. Aile içi bir konu nedeniyle adliyeye getirilen kişinin, tutukluluğuna karar verilmesinin ardından atladığı iddia edildi.
Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi D Blok'ta yaşandı. Aile içi bir mesele nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Z.K. isimli bir kişi, tutukluğuna karar verilmesinin ardından 6. kattan atladı. -2. katta mermer zemine düşen Z.K'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.