Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti

İstanbul, Çağlayan'da bulunan Adliyede bir kişi, 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.

Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi intihar etti
Editör: Yağmur Biçen
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Adliyede Z.K. isimli bir kişi 6'ncı kattan atlayarak intihar etti. Aile içi bir konu nedeniyle adliyeye getirilen kişinin, tutukluluğuna karar verilmesinin ardından atladığı iddia edildi. 

Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi D Blok'ta yaşandı. Aile içi bir mesele nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Z.K. isimli bir kişi, tutukluğuna karar verilmesinin ardından 6. kattan atladı. -2. katta mermer zemine düşen Z.K'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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