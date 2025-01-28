Çalışma Bakanlığı’nın sendikalara ait üye sayıları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde toplam 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 milyon 524 bin 547’si sendikalara üye.

Türk Metal Sendikası 293 bin 829 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olurken, bunu sırasıyla Hizmet-İş (280 bin 769 üye), Öz Sağlık-İş (224 bin 289 üye), Genel-İş (171 bin 348 üye), Tez Koop-İş (126 bin 431 üye), Belediye-İş (126 bin 182 üye) ve Koop-İş (124 bin 95 üye) izledi.

Tebliğde yer alan 20 iş kolu arasında en fazla işçi bulunan iş kolu, 4 milyon 469 bin 945 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolu takip etti.

Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda toplam 96 bin 711 işçi bulunurken, bunlardan 7 bin 277’si Medya-İş, 2 bin 400’ü Basın-İş, 1.975’i TGS, 1.004’ü ise DİSK Basın-İş üyesi olarak kayıtlara geçti.