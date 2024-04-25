Çanakkale Boğazı'nda yangın! Bulgaristan'a giden yük gemisinde çıkan yangın söndürülemedi!

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Çanakkale Boğazı'nda yangın! Bulgaristan'a giden yük gemisinde çıkan yangın söndürülemedi!
Editör: Metehan Gül

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. YangınÇanakkale Boğazı'nda yangın! Bulgaristan'a giden yük gemisinde çıkan yangın söndürülemedi! - Resim : 1 Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada başladı.

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale boğazı # kuru yük gemisi
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