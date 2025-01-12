Çanakkale'de otomobil çaya düştü! Ölü ve yaralı var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Biga'dan Çan'a seyir halinde olan 41 AFU 652 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Çomaklı köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı'na düştü.

Kaza yapan otomobilde bulunan 21 yaşındaki İlkehan Mert Salathan, yaralı halde otomobilden çıkıp yürüyerek gittiği Çomaklı köyünde yardım istedi. Salathan, köye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Salathan, otomobilde 21 yaşındaki arkadaşı Ali Kağan Demir'in bulunduğunu söyledi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Ali Kağan Demir'in bulunması için çayda ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Otomobile ulaşan ekipler, dere yatağındaki aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkardı.

Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar sonucu, kurbağa adamlar, otomobilin bulunduğu yerin 50 metre ilerisinde çayın akışı istikametinde Ali Kağan Demir'in cesedini buldu.

Demir'in cenazesi, Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.