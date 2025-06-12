Çanakkale'de sağlık botunda patlama: Can kaybı ve yaralı var!

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada bir sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bir vatandaşın ise hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Hayatını kaybeden sağlık personelimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Valiliği de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, patlamanın Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait bir sağlık botunda meydana geldiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Kazada bir teknisyenimiz olay yerinde yaşamını yitirmiş, bir sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale olay yerinde yapılmış, ardından hastaneye sevk edilmiştir. Gerekli adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.”