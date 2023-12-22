Çankırı'da Deprem Oldu!

AFAD X üzerinden yayınladı, rapora göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise İlgaz olarak belirlendi. Deprem büyüklüğü AFAD'a göre 3,5'tir.

Çankırı'da Deprem Oldu!
Çankırı deprem

AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu, AFAD'ın raporuna göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise İlgaz olarak belirlendi. Deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 kilometredir. İşte AFAD'ın X paylaşımı...

Çankırı'da Deprem

Çankırı'da Deprem Oldu! - Resim : 1

Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti? 22 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti? 22 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?Yurt
# Çankırı Devlet Hastanesi # deprem
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