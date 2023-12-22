Çankırı'da Deprem Oldu!

AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu, AFAD'ın raporuna göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise İlgaz olarak belirlendi. Deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 kilometredir. İşte AFAD'ın X paylaşımı...

Çankırı'da Deprem