Çankırı'da Deprem Oldu!
AFAD X üzerinden yayınladı, rapora göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise İlgaz olarak belirlendi. Deprem büyüklüğü AFAD'a göre 3,5'tir.
AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu, AFAD'ın raporuna göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin merkezi ise İlgaz olarak belirlendi. Deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 kilometredir. İşte AFAD'ın X paylaşımı...
Çankırı'da Deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-22
Saat:12:50:17 TSİ
Enlem:40.99361 N
Boylam:33.43333 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/WpjDRvW0mI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi