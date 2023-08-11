Caretta caretta yavruları denizle buluştu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

Caretta caretta yavruları denizle buluştu!
Caretta caretta yavruları denizle buluştu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra ilgililer eşlik etti.
Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4'ünün Mersin'de yer aldığını söyledi.

Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

- Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık. Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz.
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Kaplumbağa yavruları denizle buluştu 

Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, şu ifadeleri ekledi:

- Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar.
Kara yollarında durum!Kara yollarında durum!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Deniz Kaplumbağaları # Caretta caretta # Mersin
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