Çatalca’da kum ocağında balçığa düşen kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Çatalca’da özel bir kum ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte, iş makinesiyle birlikte balçığa gömülen operatör Eyüp Filiz’in cansız bedeni, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çatalca’da kum ocağında balçığa düşen kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi’nde bulunan özel bir kum ocağında sabah saatlerinde korkunç bir iş kazası meydana geldi. Kum alma çalışması sırasında yaşanan çökme sonucu, bir iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak balçık alana devrildiği bildirildi.

Kepçenin içinde bulunan operatör Eyüp Filiz, devrilen aracın içinde balçığa gömülerek kayboldu. Olayın hemen ardından çevredeki çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Eyüp Filiz’e ulaşmak için yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışması başlattı.

Toprak ve balçıkla kaplanan alan titizlikle kazılırken, ağır iş makineleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri bölgeyi dikkatlice taradı. Zorlu koşullarda yapılan çalışmalar yaklaşık 6 saat sürdü.

Uzun uğraşların ardından operatör Eyüp Filiz’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Filiz’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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