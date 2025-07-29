Kulüpler Birliği Vakfında yeni dönem! Ertuğrul Doğan başkan seçildi

İstanbul'daki Conrad Hotel'de gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi olan genel kurulda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp başkanlarının oy birliğiyle vakfın yeni başkanı seçildi. Toplantının ardından Ertuğrul Doğan ve görevi devreden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğan, yaptığı konuşmada, Ali Koç’a teşekkür ederek, “Ali başkana çok teşekkür ederim. Bu bir görev değişim. Adaylı bir seçim değil, tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Ben de bu dönem burayı temsil edeceğim. En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin büyük sıkıntısı var. Bu dönemde tüm sorunların üzerine gideceğiz.” dedi.

ALİ KOÇ: "HAYIRLI UĞURLU OLSUN, HEPİMİZ EMRİNDEYİZ"

Görevi devreden Ali Koç, konuşmasında, “Hayırlı olsun” dileklerini ileterek başladığı sözlerinde şu ifadeleri kullandı: “Değişim zamanı geldi. Benim de Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında yapılacak seçimlere odaklanmam gerekiyor. 3 sene çabuk geçti. İyi değişiklikler oldu, isteyip yapamadığımız konular oldu, Ertuğrul başkana devredeceğimiz konular da var, o devamını getirecektir. Bizde zaten hep bir başkan adayı olur, herkes de arkasında durur. Başkan adayımız yardımcılarını da Anadolu kulüplerinden seçer. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de çoğunlukla İstanbul'da olması bir avantaj. Hayırlı olsun. İnşallah bu değişim Ertuğrul başkanın liderliğinde devam eder. Kangren olmuş sorunlarımız var, yapısal problemlerimiz var. Hepimizin en büyük sorunu finansal konular. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul başkanın liderliğinde inşallah daha fazla mesafe kat ederiz. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun, hepimiz emrindeyiz.”

Ali Koç ayrıca, Ertuğrul Doğan’ın başkanlığını tüm kulüplerin olumlu karşıladığını belirterek, “Bizim geleneğimizde tek adaylı seçim oluyor. Genelde tek yıl oluyor ama bende ve Göksel başkanda biraz uzundu. En sağlıklısı bence minimum 2 sene olması. İnşallah başkan da 2 sene boyunca liderimiz olarak önümüzdeki sorunların aşılmasında bize liderlik yapar.” dedi.

DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ali Koç, daha önce açıklanan danışma kurulu hakkında da bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sabah Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanıyla konuştum. Danışma kurulu için 5 kişi belirlenecekti. 2'si federasyondan, 2'si Süper Lig ve 1'i de bir alt ligden olmak kaydıyla seçilecekti. Alman modeli olacağı için Almanya'dan seçtik ve çalışmalar yapıldı, rapor yazılıp federasyona takdim edildi. Göksel başkan, danışma kurulunun çalışma kurulu olması gerektiğini söyledi ve bu doğru. Buradaki amacımız çalışma kurulunun artık kayıtsız şartsız herkesin inandığı bu modelin, 2026-27 sezonunda hayata geçmesi için çalışmalarını yapması. Bizi temsilen Ertuğrul başkan oradaki önemli konularda karar verici merci olacak.”

MURAT ÖZKAYA'DAN BİRLİK MESAJI

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da toplantının ardından yaptığı açıklamada, kulüplerin artık daha bağlı bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Özkaya, “Bugün yeni başkanımızı seçmek, kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı, bir aday belirlerken bile ortak hareket edildiğini bilmenizi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN: "BİR YERDE YANLIŞ YAPTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"

Murat Özkaya, Eyüpspor’un eski teknik direktörü Arda Turan’ın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçmesine de değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. Türkiye'de oyunculara verdiğimiz paralar ortada. Ama savaşın olduğu bir ülkede bile oyuncuların aldığı ücretleri görünce bir yerde yanlış yaptığımızı görüyoruz. Lütfen doğruyu bulmamız için bize yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Birbirimizle rekabeti, paranın üzerinden görürsek bu işte başarılı olamayız. Federasyonun başlattığı genç oyunculara daha fazla şans verme uygulaması çok değerlidir. Bunun için onlara süre tanımak gerekiyor. Federasyon bunu sağladığı için, kendilerine teşekkür ediyorum.”