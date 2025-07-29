Çekmeköy’de fabrika yangını! Ekipler alarma geçti

İstanbul Çekmeköy’de ormanlık alana yakın bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çekmeköy’de fabrika yangını! Ekipler alarma geçti
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İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’nde, ormana yakın bir konumda bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede etkisini artırdı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Alevlere müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KİMYASALLAR ALEVİ BÜYÜTTÜ

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü. Şiddetli patlamaların yaşandığı trafo sistemindeki hasar nedeniyle çevrede elektrik kesintisi meydana geldi.

MESİRE ALANI, AT ÇİFTLİĞİ, SİTELER TEHDİT ALTINDA

Yangının çıktığı sünger fabrikası, Taşdelen Mesire Alanı, bir at çiftliği ve sitelere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Çekmeköy fabrika yangını
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