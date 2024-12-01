Cenazelerde taziye yemeği verilmesi yasaklandı

Muhtar Çimen, uygulamanın cenaze sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak zor durumda bıraktığını belirterek kararın gerekçelerini açıkladı.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı mahallede alınan bu karar, nüfusun büyük çoğunluğu tarafından desteklendi. Karara uymayanlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı da açıklandı.

Konuya ilişkin Yenidoğan Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yenidoğan Köyü Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile yapılan istişare sonucunda cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bu uygulama, cenaze sahiplerini hem maddi hem manevi yönden zora sokmaktadır. Ayrıca dinimizde de yeri olmayan bu geleneği köy birliğimiz olarak sonlandırmış bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimize duyurulur.”

Kararla ilgili açıklama yapan Muhtar Atilla Çimen, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar, cenazelerinde acılarını yaşayamadan taziyeye gelen misafirlere yemek hazırlama telaşına düşüyor. Bu, cenaze sahiplerinin üzerindeki yükü artırıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir karar aldık. Diğer mahallelerimizin de aynı uygulamayı benimsemesini temenni ediyoruz.”