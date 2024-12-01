Cenazelerde taziye yemeği verilmesi yasaklandı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Yenidoğan Mahallesi’nde cenaze sonrası taziye yemeklerinin verilmesi muhtarlık kararıyla yasaklandı. Halkın talebi doğrultusunda alınan bu karar, mahalle muhtarı Atilla Çimen ve ihtiyar heyeti tarafından duyuruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cenazelerde taziye yemeği verilmesi yasaklandı
Yayınlanma:

Muhtar Çimen, uygulamanın cenaze sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak zor durumda bıraktığını belirterek kararın gerekçelerini açıkladı.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı mahallede alınan bu karar, nüfusun büyük çoğunluğu tarafından desteklendi. Karara uymayanlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı da açıklandı.

Konuya ilişkin Yenidoğan Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yenidoğan Köyü Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile yapılan istişare sonucunda cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bu uygulama, cenaze sahiplerini hem maddi hem manevi yönden zora sokmaktadır. Ayrıca dinimizde de yeri olmayan bu geleneği köy birliğimiz olarak sonlandırmış bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimize duyurulur.”

Kararla ilgili açıklama yapan Muhtar Atilla Çimen, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar, cenazelerinde acılarını yaşayamadan taziyeye gelen misafirlere yemek hazırlama telaşına düşüyor. Bu, cenaze sahiplerinin üzerindeki yükü artırıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir karar aldık. Diğer mahallelerimizin de aynı uygulamayı benimsemesini temenni ediyoruz.”

Bir dizi daha ekranlara veda ediyorBir dizi daha ekranlara veda ediyorMedya
Kontrol kaybı facia getirdi: 3 kişi yaralıKontrol kaybı facia getirdi: 3 kişi yaralıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

cenazesi taziye
Günün Manşetleri
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
"İsrail BM’den çıkarılsın"
2024’te 5 milyondan fazla işlem
Meteoroloji sarı kod verdi
Perinçek: Türkiye doğru tarafı seçmek zorunda!
BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt
Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı tek tek saydı Deprem uzmanı tek tek saydı
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
Fuhuş çetesine darbe! Fuhuş çetesine darbe!
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası! Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!