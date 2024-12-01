Kontrol kaybı facia getirdi: 3 kişi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Dokuzoğul Köyü mevkisinde yaşandı. Murat Tokgöz’ün (37) kontrolünü kaybettiği 08 ABL 169 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Araçta sıkışan sürücü Murat Tokgöz ile yolcular Deniz Arda Yıldırım (18) ve Vehbi Yılmaz (47) kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.