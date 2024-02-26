Çeşme’de Şubat ayında deniz keyfi...

Türkiye’nin gözde tatil beldesi Çeşme’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü...

Çeşme’de Şubat ayında deniz keyfi...

Türkiye’nin gözde tatil beldesi Çeşme’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü.
Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında Çeşme’de denize girilmeye başlandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin gözdesi turistik ilçede denizin tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar ise görenleri şaşırttı. Hafta sonu da özellikle sahil kenarlarında vakit geçiren Çeşme sakinleri hafta içinde de yine aynı noktalarda bir araya geliyor.

İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!İndirimli ürünleri kaçırma! BİM AKTÜEL ürünler kataloğu 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 fiyat listesi!Market
Altını olanlar dikkat! 4 bankadan gram ve ons altın tahmini: Ters köşe... 26 Şubat altın fiyatları...Altını olanlar dikkat! 4 bankadan gram ve ons altın tahmini: Ters köşe... 26 Şubat altın fiyatları...Ekonomi
# Çeşme
Çok Okunanlar
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu!
Elazığ'da facia!
Elazığ'da facia!
2 bin 500 kişilik köy topluca 'oy kullanmama' kararı aldı!
2 bin 500 kişilik köy topluca 'oy kullanmama' kararı aldı!
Mauro Icardi'ye verilen ceza açıklandı!
Mauro Icardi'ye verilen ceza açıklandı!
Öne Çıkanlar İsrail yalnızlaşıyor mu? - Stratejik Akıl - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İsrail yalnızlaşıyor mu? - Stratejik Akıl - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İşte Türkiye'nin IQ seviyesi... İşte Türkiye'nin IQ seviyesi...