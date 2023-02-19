Bakanlıktan "riskli alan" iddialarına yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada bir gazetede, "Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzde 65'i ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahallerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 2013'te riskli alan ilan edildiği aktarıldı.

Depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimlerin itirazı sonucu bu kararın mahkemeye taşındığı aktarılan açıklamada, itiraz üzerine "riskli alan kararının" Danıştay tarafından iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanların yeniden riskli alan ilan edildiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: