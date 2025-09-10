Çevre temizliğinde sıkı denetim: Sahile çöp atanlara idari para cezası geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevreyi kirletenlere karşı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulayacak. Belediye, Konyaaltı Sahili’nde çevreye atılan çöpleri en aza indirmek amacıyla çevreyi kirletenlere karşı idari para cezası uygulaması başlattı. Uyarı tabelaları ve sözlü bilgilendirmeler bir süredir sahilde yaygın şekilde sürdürülüyor.

Yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri günde ortalama 65 ton atık topluyor. Yeni uygulamayla birlikte sahilin temizliğinin sürdürülebilirliği için ek tedbirler devreye alındı. Vardiya usulü bölgede çalışan 25 zabıta personeli denetimleri gün boyu aralıksız sürdürüyor. Sahilde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesiliyor.

“AMACIMIZ CEZALANDIRMAK DEĞİL, CAYDIRICI OLMAK”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin Konyaaltı Sahili’ni temiz tutmak adına 7/24 çalıştığını belirterek, “Her yıl arttırdığımız temizlik çalışmalarımıza ve çevre bilinçlendirme faaliyetlerimize rağmen maalesef çevreye atılan çöplerde artış görüyoruz. Bunun önlenmesine katkı sağlamak için çöp atmanın cezası olduğuna dair sahile bilgilendirme tabelalarını yerleştirdik. Çevreye çöp atmanın aslında bir suç olduğunu ve bunun cezası olduğunu hatırlatmak istedik. Amacımız cezalandırmak değil, caydırıcı olmak ve çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak. Bir süredir de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerimiz cezai işlemleri uygulamaya başladılar. Bu konuda her kesimden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Umarız ki ekiplerimiz ceza uygulamak zorunda kalmazlar. Misafirlerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Yapmamız gereken çöpümüzü çöp kutusuna atmak, o kadar. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızla beraber, el ele plajımıza sahip çıkacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü personeli Şükran Çelik, “Konyaaltı Sahili'nde hafta sonlarında günlük 65 ton yani 5 kamyon civarında atık topluyoruz. Sahilde yüzlerce noktada yeterince çöp kutuları var. Uygulamadan önce çevreye atılan çöp miktarı daha fazlaydı. Yaklaşık 1 ay başlattığımız bu uygulamayla birlikte, atık miktarında önemli bir azalma oldu. Buradaki iş gücü ihtiyacının azalmasıyla birlikte de vaktimizi daha verimli kullanmaya da başladık. Amacımız vatandaşları cezalandırmak veya onları huzursuz etmek değil. Bu uygulamayla birlikte çevre kirliliğini hep birlikte azaltmak istiyoruz” diye konuştu.