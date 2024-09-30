CHP'li belediye Sinema Günleri altında LGBT propagandası yaptı

CHP'li belediyelerin imza attığı LGBT propagandasına bir yenisi daha eklendi. CHP, belediyelerde kurduğu eşitlik birimleri aracılığıyla LGBT propagandası yürütmeye başlamıştı. Geçen yıllarda yine Bursa'nın ilçesi olan Nilüfer Belediyesi'nde LGBT için özel merkez kurulmuştu. Bu kez skandal Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, "Bursa Sinema Günleri" adı altında LGBT propagandası yaptı.

Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide ise LGBT propagandası skandalına imza atıldı. Söyleşide eşcinsellik kavramlarının tanımları yapıldı. Çocukların da izleyiciler arasında bulunduğu sırada ekrana transeksüelizm tanımı yansıtıldı.

Programın sonunda, belediyeye daire başkanı olarak atanmasıyla gündeme gelen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala, sunumu yapan Dr. Aslı Aktümen'e günün anısına hediye takdim edildi.

Organizasyonun görüntüleri sosyal medyada da tepki çekti.