"Çiriş böreği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "çiriş böreği", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

"Çiriş böreği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaretli ürün sayısı 28'e çıktı. Son olarak, "çiriş böreği" de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Gelişmeyle ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yazılı açıklama yapıldı. Başvurunun kabulünün ardından çiriş böreği için marka tescil belgesinin alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Kentimizin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Kahramanmaraş çiriş böreği, Türk Patent ve Marka Kurumunca hazırlanan 169 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak şehrin 28'inci tescilli ürünü olarak yerini aldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # coğrafi tescil
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