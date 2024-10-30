Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı

Şırnak-Cizre eski karayolunda askeri bir aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı
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 Kaza, Kasrik Koçbey köyünün civarında meydana geldi. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerde, askeri hayati tedavinin mevcut olduğu ve bazılarının tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cizre askeri araç kaza
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