Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı

Kaza, Kasrik Koçbey köyünün civarında meydana geldi. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerde, askeri hayati tedavinin mevcut olduğu ve bazılarının tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.