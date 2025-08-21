Çocuğa köpek saldırısı! Omzunu kaptı, sağ kolu felç oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 11 yaşındaki Yunus Aksoy, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Küçük çocuğun sağ kolu köpek saldırısı sonrası felç kaldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çocuğa köpek saldırısı! Omzunu kaptı, sağ kolu felç oldu
Yayınlanma:

Olay, Çarşamba’da meydana geldi. Arkadaşıyla top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isteyen Yunus Aksoy, bir köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan küçük çocuk, köpek tarafından önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırıldı.

Saldırıda Yunus’un omzundan et parçası koptu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, önce Çarşamba Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yunus’un enfeksiyon riski bulunduğu öğrenildi.

"KÖPEK YÜZÜNDEN FELÇ KALDIM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yunus Aksoy, şunları söyledi:

“Arkadaşımla camide buluştuk, ardından evinin önünde top oynadık. Geç olduğu için eve dönmek istedim. Bisikletime binip yola çıktığımda köpekle göz göze geldik. Üzerime koşmaya başladı. Kaçmaya çalıştım ama kalçamdan, sırtımdan ve son olarak da omzumdan ısırdı. Omzumdaki etimi kopardı. Sağ kolum felç oldu. Artık tek elimle bir şeyler yapabiliyorum. Okullar açılınca nasıl yazı yazacağım, kitap açacağım bilmiyorum.”

İstanbul'da tüyler ürperten cinayet: Villa bahçesine gömülen cesedin sırrı çözüldü!İstanbul'da tüyler ürperten cinayet: Villa bahçesine gömülen cesedin sırrı çözüldü!Yurt
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat: sokak köpekleri için karar!Okullar açılmadan valilikten kritik talimat: sokak köpekleri için karar!Gündem
köpek saldırısı Başıboş köpek
Günün Manşetleri
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı