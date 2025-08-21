Çocuğa köpek saldırısı! Omzunu kaptı, sağ kolu felç oldu

Olay, Çarşamba’da meydana geldi. Arkadaşıyla top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isteyen Yunus Aksoy, bir köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan küçük çocuk, köpek tarafından önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırıldı.

Saldırıda Yunus’un omzundan et parçası koptu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, önce Çarşamba Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yunus’un enfeksiyon riski bulunduğu öğrenildi.

"KÖPEK YÜZÜNDEN FELÇ KALDIM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yunus Aksoy, şunları söyledi:

“Arkadaşımla camide buluştuk, ardından evinin önünde top oynadık. Geç olduğu için eve dönmek istedim. Bisikletime binip yola çıktığımda köpekle göz göze geldik. Üzerime koşmaya başladı. Kaçmaya çalıştım ama kalçamdan, sırtımdan ve son olarak da omzumdan ısırdı. Omzumdaki etimi kopardı. Sağ kolum felç oldu. Artık tek elimle bir şeyler yapabiliyorum. Okullar açılınca nasıl yazı yazacağım, kitap açacağım bilmiyorum.”