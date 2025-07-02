Çorum’da buğday tarlasında korkutan yangın: 25 dönüm kül oldu

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. İlçeye bağlı Aşılarmut köyü yolu üzerindeki arazide çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye Uğurludağ Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte jandarma birimleri sevk edildi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer, yangında yaklaşık 25 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğünü bildirdi. Tarla sahibi çiftçilerin çaresiz bakışları arasında söndürülen yangın sonrası, hasat dönemine kısa süre kala büyük bir ekonomik kayıp yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.