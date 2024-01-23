Cumhuriyet'in 100. yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nden dev yatırım

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı imzaladığı protokol kapsamında Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temeli atıldı.



Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay "Temeli atılan tesisi, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk askerinin hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk " ifadelerini kullandı.



Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.



Ağır Bakım'ın 640 bin metrekarelik alanında dönüşüm başladı. 140 bin metrekaresinde Bakım Fabrika Müdürlüğü inşa edilecek. Bakım Fabrikası Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi olacak.



Bakan Güler şunları ifade etti:

- 56. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz de başta Kıbrıs'taki birliklerimiz olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin muhtelif unsurlarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, yenileme, imalat, kurtarma ve harekat alanı desteği gibi çok yönlü vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir. 47. Mühimmat Bölüğümüz de sorumluluğundaki mühimmatın depolanması, muayenesi, ikmal ve nakli gibi kritik görevleri icra etmektedir.

Ağır Bakım Fabrikasının bulunduğu 400 bin metrekarelik arsaya ise yeşil alan, sağlık tesisi, eğitim tesisi ve kentsel dönüşümde kullanmak için rezerv konutlar yapılacak.



Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi:

- 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden biri inşa ediliyor. Bizim için bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Güncel fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz. Bunun karşılığında mevcut tesisin bulunduğu 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek.

Konya’nın Sille Bölgesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 1 milyon 670 bin metrekarelik cephanelik alan ise Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.



Kente yakın olması ve güvenlik riski oluşturması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen alana yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm planlanıyor. Çumra’da ise 8 milyon metrekarelik alana iglo cephaneliklerle, akıllı mühimmata uygun, Tüek Ordusunun en modern cephaneliğinin inşasına başlandı.