D-100 Karayolu’nda panik anları: otomobil alev topuna döndü!

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü, aracı hemen yol kenarına çekip dışarı çıktı. Durumu fark eden diğer sürücüler ise bir yandan yardıma koşarken bir yandan da polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Köprüde görevli trafik polisleri, herhangi bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yangın tamamen söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah saatlerinde yaşanan olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Yanan otomobil çekiciyle kaldırılırken, yol temizlenip trafiğe yeniden açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.