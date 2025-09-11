Darıca’da şaşkına çeviren hırsızlık: Terliklerini bırakıp ayakkabıları götürdü

Olay, Osmangazi Mahallesi Beyazıt Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi, sabaha karşı binaya girerek farklı dairelerin kapılarını zorladı. Kapıları açamayan şüpheliler, apartman koridorunda duran iki çift yeni ayakkabıyı aldı.

Şüphelilerden birinin kendi terliklerini apartmanda bırakması dikkat çekti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin binaya ayrı ayrı girdiği, ardından birlikte tekrar girip çıktığı anlar görüldü.

Bina sakinlerinden Ali Hanbaba, yaşananları şöyle anlattı: "İki tane genç geliyor. Karşı komşunun demir kapısının orada duruyorlar. Birisi orada gözcülük yapıyor, birisi binaya giriyor. Yaklaşık bir, iki dakika sonra çıkıyor. Ardından ikisi birlikte giriyorlar. Bir iki dakika sonra tekrar çıkıyorlar, ikisi birlikte bir daha giriyorlar. Yani 3 defa binaya giriş çıkış yapıyorlar."

“KENDİ TERLİKLERİNİ BURADA BIRAKMIŞ”

Hırsızların kapıları açamadığını ve sonunda ayakkabıları alıp gittiğini söyleyen Hanbaba, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "Bir daireden iki tane yeni ayakkabı beğeniyorlar, onları alıp gidiyorlar. Biri, kendi terliklerini de buraya bırakıp gidiyor. Ayakkabısı çalınan karşı komşum şikayetçi oldu. Bugün büyük bir ihtimalle polisler gelecek, sonucu bekliyoruz."

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.