DEM Parti ve LGBT el ele

PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ve LGBT'liler sözde onur haftası nedeniyle İstanbul'un ara sokaklarında gösteriler düzenlediler. LGBT’liler "Ay Ayol Azadi" pankartları taşırken DEM Partili Milletvekilleri ise Haliç’te LGBT bayrağı astı.

DEM Parti ve LGBT el ele
Editör: Haber Merkezi
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Avrupa Birliği ve ABD'nin desteklediği LGBT dernekleri, Translar için İstanbul'da yürüyüş yapacaklarını duyurmuşlardı.

Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim meydanına giremeyen LGBT'liler ara sokaklarda gösteri düzenlediler.

LGBT'liler, DEM Partililerin destekleriyle Ok Meydanı, Mecidiyeköy gibi noktalara LGBT flaması astılar.

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu ise Haliç’teki Atatürk Köprüsü’ne trans flaması astı.

Sonrasında açıklama yapan vekiller, AK Parti iktidarından LGBT'lilerin, Kürt halkının ortak mücadelesiyle kurtulabileceklerini ileri sürdüler.

- Biraz önce trans onur yürüyüşü sebebiyle bir bayrak astık. bu özellikle AKP'nin ayırıcı politikalarına karşı, tüm kadınları, LGBTİlerin, transları düşmanlaştırmasına karşı bir tepkiydi.

 Gösteri yapmaya çalışan LGBT'lilerden 2'si gözaltına alındı.

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# DEM Parti # lgbt
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