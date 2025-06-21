Deniz keyfine iki gün ara: O ilde denize girmek yasaklandı

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, hava koşullarının elverişsiz hale gelmesiyle birlikte kritik bir karar alındı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile 21 ve 22 Haziran tarihlerinde denize giriş yasaklandı.

Yasağın uygulamaya konmasıyla birlikte, Vize ilçesindeki sahil şeridinde güvenlik tedbirleri de artırıldı. Açıklamada, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.