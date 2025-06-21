Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızını YKS’ye götürdü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

9 Haziran günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de sınava giren adaylardan biri olarak sınav sabahı okul önünde yer aldı. Cumhuriyet’in haberine göre, Zeyrek'i üniversite sınavına gireceği okula, CHP lideri Özgür Özel götürdü. Özel'in Nehir Zeyrek'in okula girmesinin ardından okul bahçesinde beklediği ve Zeyrek'i yalnız bırakmadığı görüldü.

Özgür Özel, dün yaptığı basın açıklamasında verdiği sözü şöyle duyurmuştu: “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim.”

Babasının ölümünden kısa bir süre önce bazı ihmalleri fark ettiğini dile getiren Nehir Zeyrek, olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi.”

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti.