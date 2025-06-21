Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızını YKS’ye götürdü

CHP lideri Özgür Özel, 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek‘i üniversite sınavına götürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızını YKS’ye götürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

9 Haziran günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de sınava giren adaylardan biri olarak sınav sabahı okul önünde yer aldı. Cumhuriyet’in haberine göre, Zeyrek'i üniversite sınavına gireceği okula, CHP lideri Özgür Özel götürdü. Özel'in Nehir Zeyrek'in okula girmesinin ardından okul bahçesinde beklediği ve Zeyrek'i yalnız bırakmadığı görüldü.

Özgür Özel, dün yaptığı basın açıklamasında verdiği sözü şöyle duyurmuştu: “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim.”

Babasının ölümünden kısa bir süre önce bazı ihmalleri fark ettiğini dile getiren Nehir Zeyrek, olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi.”

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 9 Haziran günü hayatını kaybetmişti. 

Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiPakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiDünya
Fransızlar duyurdu: Süper Lig takımı yıldız oyuncu ile anlaştıFransızlar duyurdu: Süper Lig takımı yıldız oyuncu ile anlaştıSpor
Özgür Özel YKS
Günün Manşetleri
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!
Doğalgazda kesinti olur mu?
Ülke genelinde düzensiz göç alarmı
Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti
HSK kararnamesi açıklandı!
Kartlı ödemelerde tarihi zirve
Siber suç operasyonunda dev vurgun ortaya çıktı
Sarallar davasında yeni gelişme
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? Altında son durum ne?
Mevduat faizinde son durum Mevduat faizinde son durum
Savaş petrolü vurdu! Savaş petrolü vurdu!
Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı
Nihal Candan hayatını kaybetti Nihal Candan hayatını kaybetti