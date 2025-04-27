Deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal

Çanakkale'de Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, fırtınanın hızı saatte yer yer 80 kilometreye kadar ulaşacak. Bu nedenle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtilirken, fırtınanın deniz ulaşımını ciddi şekilde etkileyebileceği ifade edildi.